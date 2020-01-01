إصابة لاعب جديد من الهلال بـ"كورونا"

وكالات / سما /

أعلن نادي الهلال السعودي, عن إصابة لاعب جديد بفيروس "كورونا", بعد أن تم أخذ عينة ثالثة لكافة أفراد البعثة المشاركة في منافسات دوري أبطال آسيا بالعاصمة القطرية "الدوحة".

وكشف الهلال عن إصابة نواف العابد بفيروس "كورونا", ليكون سابع المصابين من أفراد بعثة النادي السعودي.

وكان الهلال قد أعلن مسبقا عن إصابة 6 من أفراد بعثته بـ"كورونا"، وهم مدير إدارة كرة القدم بالنادي سعود كريري، والخماسي محمد الواكد، ومحمد البريك، وحمد العبدان، وسلمان الفرج، وصالح الشهري.

وتستضيف قطر ما تبقى من منافسات دوري أبطال آسيا بنظام الدورة المجمعة في الفترة من 14 سبتمبر الجاري، وحتى الثالث من أكتوبر المقبل, بسبب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.