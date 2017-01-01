5 أسباب تدفع مبابي للانتقال إلى ريال مدريد الصيف القادم

وكالات / سما /

استحوذ مستقبل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان على وسائل الإعلام في الساعات الماضية بعد التقرير الذي تم تداوله بشأن رغبته بالرحيل عن النادي في الصيف القادم.

وادعت صحيفة التايمز البريطانية أن مبابي أبلغ إدارة النادي الباريسي أنه ينوي مغادرة الفريق في صيف 2021، وسيكون حينها قد تبقى عام واحد فقط في عقده، وبالتالي إن لم يتم السماح له بالرحيل فسوف يغادر في الصيف التالي بصفقة مجانية.

وهناك العديد من الخيارات المتاحة أمام المهاجم الفرنسي الشاب في حال قرر بالفعل الرحيل عن باريس، لعل أبرزها ريال مدريد المهتم بالتعاقد معه منذ عام 2017، بالإضافة إلى ليفربول ومانشستر يونايتد، كما هناك شائعات عن إمكانية دخول برشلونة على الصفقة.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية تقريراً صباح اليوم الاثنين تستعرض خلاله 5 أسباب تدفع مبابي للانتقال إلى ريال مدريد دوناً عن غيره، والتي لا يوجد بينها أي سبب متعلق بالجانب المالي، فهو يحصل الآن على 20 مليون يورو سنوياً، كما أن باريس مستعد لمضاعة هذا الراتب إن وافق على تجديد العقد. وجاءت الأسباب الحقيقية على النحو التالي

إعجاب مبابي بزيدان

منذ طفولته، كان زين الدين زيدان القدوة والمثل الأعلى لكيليان مبابي، حيث جاء للحياة بعد خمسة أشهر من فوز منتخب فرنسا بكأس العالم 1998، وحدثه والده كثيراً عن أسطورية زيزو، وحين بلغ 12 عاماً، حقق حلمه بمقابلة زيدان عندما تم استضافته من قبل ريال مدريد، وبالتالي فإن علاقة الإعجاب الشديدة ستلعب دوراً حاسماً في قرار اللاعب بنهاية المطاف.

التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا

على مدار 4 مواسم شارك فيها مبابي في دوري أبطال أوروبا، وصل إلى نصف النهائي مع موناكو في صيف 2017، ووصل النهائي في الموسم الماضي لكنه خسر من بايرن ميونخ في نهاية المطاف، وحتى الآن ما زال عاجزاً عن تحقيق حلم التتويج بهذا اللقب، ولذلك يريد الانتقال إلى نادٍ يزيد حظوظه بتحقيق هذا الحلم، ومما لا شك فيه لا يوجد أكثر قدرة من ريال مدريد على تحقيق لقب دوري الأبطال كونه صاحب الرقم القياسي وفاز بالبطولة 4 مرات في العقد الماضي.

الظفر بجائزة الكرة الذهبية

مما لا شك فيه أن كيليان مبابي يسعى لأن يصبح أفضل لاعب في العالم بشكل رسمي، وذلك لن يتحقق إلا إن ظفر بجائزة الكرة الذهبية، ويعد ريال مدريد البيئة المناسبة التي ستساعده على ذلك، حيث يتمتع النادي بهالة إعلامية كبيرة تجعل لاعبيه دائماً مرشحين للفوز بالجائزة أكثر من لاعبي الفرق الأخرى، وأكبر مثال على ذلك هو تتويج لوكا مودريتش بالجائزة عام 2018 وتفوقه على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ملعب سانتياجو برنابيو الجديد

يدرك مبابي تماماً أن ملعب سانتياجو برنابيو سيصبح أفضل ملعب في العالم عندما يتم الانتهاء من عملية التطوير وإعادة البناء في عام 2022، فعدا عن القيمة التاريخية الكبيرة لهذا الملعب، سيكون هناك قيمة مادية وتجارية أيضاً تتوافق مع طموحه الكبير.

مبابي سيشعر أنه في الوطن مع ريال مدريد

آخر الأسباب التي ستؤثر على قرار مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد يتمثل في وجود عدد كبير من اللاعبين الفرنسيين في صفوف الريال، فهناك فيرلاند ميندي ورافاييل فاران وكريم بنزيما، دون أن ننسى أن مدربه زيدان هو فرنسي أيضاً، وبالتالي لن يواجه أي صعوبة بالتأقلم والانخراط في غرفة تبديل الملابس.