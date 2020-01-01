برشلونة يضغط على سواريز لقبول عرض يوفنتوس

وكالات / سما /

يرفض لويس سواريز، مهاجم برشلونة، مغادرة الفريق الكتالوني دون الحصول على جميع مستحقاته المالية، على اعتبار أن عقده لن ينتهي إلا بحلول الصيف القادم.

ويتفاوض برشلونة مع لويس سواريز، للتوصل إلى حل بشأن فسخ عقد المهاجم الأوروجوياني، والذي يُعد أحد ضحايا الخسارة الثقيلة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال.

ويحظى سواريز باهتمام يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، ولكن كلاهما غير مستعديْن لدفع أي يورو لبرشلونة لإبرام الصفقة، ولذلك يُريد المهاجم الأوروجوياني من البارسا تركه يرحل مجاناً، لكنه في نفس الوقت يُريد الحصول على راتبه للسنة المتبقية في عقده.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن النادي الكتالوني يواصل ضغطه على سواريز من أجل أن ينتقل ليوفنتوس، ولكن اللاعب يريد كامل مستحقاته عن السنة المتبقية في عقده.

وبات برشلونة مستعداً للسماح لسواريز بالرحيل إلى يوفنتوس مجاناً، ولكن بشرط أن يتنازل عن راتبه للسنة المتبقية في عقده، وهو أمر يبدو بعيد المنال، لأن المهاجم الأوروجوياني يعتقد بأن موقفه لا غبار عليه من الناحية القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن سواريز منفتح على البقاء في برشلونة، رغم أنه يعلم بأنه لن يلعب كثيراً تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان، والذي قام باستبعاده من مباراة البارسا الودية الأخيرة.