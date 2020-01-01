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طولكرم: الشرطة تضبط المبلغ المسروق في السطو المسلح على محل الصرافة

الإثنين 14 سبتمبر 2020 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: الشرطة تضبط المبلغ المسروق في السطو المسلح على محل الصرافة



طولكرم / سما /

تمكنت الشرطة والأمن الوقائي، اليوم الاثنين، من ضبط المبلغ المالي الذي تم سرقته من شركة صرافة، خلال سطو مسلح جرى صباح امس في طولكرم.

وذكرت الشرطة في بيان، انه وفي أقل من أربع وعشرين ساعة تمكن فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة وجهاز الأمن الوقائي من ضبط المبلغ المسروق كاملا، وهو 645 الف شيقل.

وأوضحت أنه بعد المعاينة اللازمة وبالبحث والتحري تم تحديد هوية الشخصين الملثمين اللذين نفذا جريمة السطو.

وأكدت الشرطة انه تم تسليم المبلغ لصاحبه، وجار ملاحقة الجناة لضبطهم، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.

#محل الصرافة #الصرافة #الشرطة

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