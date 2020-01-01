  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اتصال هاتفي بين وزير إسرائيلي وبحريني

الإثنين 14 سبتمبر 2020 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتصال هاتفي بين وزير إسرائيلي وبحريني



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت القناة العبرية السابعة، اليوم الاثنين، أن اتصالاً هاتفيًا جرى بين وزير التعاون الإقليمي أوفير أكونيس، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زابد بن راشد الزياني.

ونقلت القناة عن وكالة أنباء البحرين، أنه جرى خلال الاتصال تبادل التهاني بمناسبة إعلان "السلام" بين الجانبين.

وتم خلال الاتصال، مناقشة التعاون المشترك تحت مظلة السلام مما سينعكس إيجابيًا على اقتصاد البلدين.

وقال البيان البحريني: "إن المنطقة مقبلة على طفرة كبيرة في شتى القطاعات الاقتصادية، مما سينتج عنه زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات الخارجية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل متطلعين للمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والعديد من الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة".

الأكثر قراءة اليوم

غزة: هاشتاغ جيل التسعينات يشعل مواقع التواصل.. وديوان الموظفين يرد

الجبهة الشعبية تُعقب على اعتقال قاتل "القيق"

أول تعليق من حماس بشأن تشكيل "القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية"

داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في عدد من أحياء محافظة غزة

غداة قرار التطبيع مع إسرائيل.. ملك البحرين يوجه رسالة خطية للعاهل السعودي

دبلوماسيون عرب : هذه هي الدولة التالية التي ستوقع على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل ..

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الأخبار الرئيسية

توصية للرئيس عباس بتصويب علاقة فلسطين بالجامعة العربية

وزارة الصحة: تسجيل 108 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

دبلوماسيون عرب : هذه هي الدولة التالية التي ستوقع على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل ..

640

عبد الله بن زايد يصل واشنطن لتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل

القسام

بالفيديو.. كتائب القسام تكشف عن كنز عسكري ثمين بقبضة المقاومة بغزة