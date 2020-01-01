اتصال هاتفي بين وزير إسرائيلي وبحريني

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة العبرية السابعة، اليوم الاثنين، أن اتصالاً هاتفيًا جرى بين وزير التعاون الإقليمي أوفير أكونيس، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زابد بن راشد الزياني.

ونقلت القناة عن وكالة أنباء البحرين، أنه جرى خلال الاتصال تبادل التهاني بمناسبة إعلان "السلام" بين الجانبين.

وتم خلال الاتصال، مناقشة التعاون المشترك تحت مظلة السلام مما سينعكس إيجابيًا على اقتصاد البلدين.

وقال البيان البحريني: "إن المنطقة مقبلة على طفرة كبيرة في شتى القطاعات الاقتصادية، مما سينتج عنه زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات الخارجية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل متطلعين للمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والعديد من الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة".