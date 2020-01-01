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اللواء رجوب: 88 إصابة جديدة بكورونا في جنين

الإثنين 14 سبتمبر 2020 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء رجوب: 88 إصابة جديدة بكورونا في جنين



رام الله / سما /

أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الاثنين، تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما سجلت 8 حالات تعافي، موضحاً أن الإصابات الجديدة تركزت في بلدتي الفندقومية ( 68 إصابة) وبلدة عجة (11 إصابة).

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات النشطة في المحافظة إلى 247 حالة، و239 حالة منها في الحجر المنزلي، و6 حالات في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، وحالتان في المستشفى العسكري.

علماً أن مديرية صحة جنين عبر طواقم الطب الوقائي ومختبر مركز الأبحاث الزراعية قامت بفحص 775 عينة خلال الساعات الماضية.

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