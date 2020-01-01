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دبلوماسيين عرب : هذه هي الدولة التالية التي ستوقع على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل ..

الإثنين 14 سبتمبر 2020 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دبلوماسيين عرب : هذه هي الدولة التالية التي ستوقع على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل ..



القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن دبلوماسيين عرب أبلغوها بأن عُمان هي الدولة التالية، التي ستطبع علاقاتها مع "إسرائيل" بعد البحرين والإمارات.

وفي ضوء إعلان عمان عن ترحيبها باتفاق التطبيع بين "إسرائيل" والبحرين، فإن الرأي السائد بين كبار الدبلوماسيين العرب هو أن عمان ستوقع قريباً اتفاقية تطبيع كاملة مع "إسرائيل".

وقال دبلوماسي عربي كبير إن "سبب عدم إقامة علاقة مفتوحة وكاملة حتى الآن بين إسرائيل وعمان، هو خشية الأخيرة من تضرر علاقاتها مع إيران".

وأضاف أن جزءًا من اعتبارات البحرين بشأن اتفاق السلام مع "إسرائيل" هو الخوف من إيران، التي تهدد النظام البحريني بحكم أن أكثر من ثلثي السكان هناك من الشيعة الموالين لإيران.

وكشف الدبلوماسي العربي أن البحرين تلقت دعما سعوديا في ما يتعلق بتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" بالإضافة لتطمينات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، يتفق الدبلوماسيون العرب، الذين قابلتهم الصحيفة العبرية، على أن المملكة العربية السعودية لن تتجه إلى التطبيع الكامل والمفتوح مع "إسرائيل".

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