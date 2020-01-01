رام الله / سما /

تصدر إعلان القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية عن برنامج فعاليتها لمواجهة صفقة القرن والتطبيع، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الإثنين.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية تعلن عن برنامج فعاليتها لمواجهة صفقة القرن والتطبيع - الرئيس يعزي بوفاة الكاتب حسن الكاشف وبوالدة السفير دياب اللوح

- الاحتلال يصادق على بناء 980 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم

- عريقات: لن يجدوا فلسطينياً يفرط بحقوقه الوطنية وهناك استهداف للقيادة

- المعارضة البحرينية ترفض التطبيع مع إسرائيل وتدعو للمقاومة

- رحيل الكاتب الصحفي حسن الكاشف.. والمشرف العام على الإعلام الرسمي ينعى الفقيد ويعزي عائلته

- 12 وفاة و811 إصابة جديدة و"الداخلية" لا تستبعد عودة الإغلاق في أية لحظة بسبب كورونا

* "الأيام":

- مؤسسات شعبية بحرينية مؤثرة ترفض التطبيع: خروج على الإجماع ومساس بالثوابت الوطنية

- البيان الأول لـ"القيادة الموحدة" يدعو إلى يوم رفض شعبي انتفاضي غداً

- "الوباء": 12 وفاة وتسجيل 811 إصابة جديدة

- "الداخلية" تحذر: قد نعود للإغلاق في أي لحظة

- الاحتلال يصادق على إقامة 980 وحدة استيطانية جديدة جنوب بيت لحم

- المستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى مجدداً وينفذون اعتداءات في الأغوار ومحافظة جنين بالضفة

- الحكومة الإسرائيلية تقرر الإغلاق الشامل لـ3 أسابيع تبدأ الجمعة لمواجهة انتشار "كورونا"

* "القدس":

- القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية تعلن فعاليتها لمواجهة صفقة القرن والتطبيع

- الحكومة الإسرائيلية تصادق على إقامة 980 وحدة استيطانية جديدة جنوب بيت لحم

- 13 وفاة و811 إصابة جديدة بكورونا و370 حالة تعافٍ

- صحيفة: الولايات المتحدة لن تدعم الضم الإسرائيلي قبل 2024

- روسيا تؤجل السماح بدخول الفلسطينيين وغيرهم إلى أراضيها

- محتجون يغلقون مدخل "بن غوريون" لمنع سفر نتنياهو