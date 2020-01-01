الاحتلال يعتقل مواطنا من دير سامت في الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنا من بلدة دير سامت، وفتشت منازل بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة دير سامت المواطن محمد فؤاد ريان (36 عاما)، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة دير سامت عرف من أصحابها المواطن إسماعيل شاهر ريان، وعاثت بمحتوياتها خرابا.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.