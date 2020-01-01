  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رقم قياسي لإصابات كورونا اليومية في العالم والوفيات تقترب من المليون

الإثنين 14 سبتمبر 2020 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رقم قياسي لإصابات كورونا اليومية في العالم والوفيات تقترب من المليون



وكالات

كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأنحاء العالم.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات اليومية بلغ 307 آلاف و930 حالة إجمالا خلال 24 ساعة.

وأضافت المنظمة على موقعها الإلكتروني، أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات.

تخطت الإصابات في الولايات المتحدة حاجز 6 ملايين و513 ألف إصابة فيما تجاوزت الوفيات 194 ألفا.

أما الهند فتأتي في المرتبة الثانية عالميا بـ 4,754,356 إصابة، و78 ألفا و586 وفاة، بينما تحل البرازيل في المرتبة الثالثة بـ 4,315,687 إصابة، و131 ألفا و210 وفيات.

وزاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 ليصل الإجمالي إلى 917 ألفا و417 حالة وفاة بأنحاء العالم.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: هاشتاغ جيل التسعينات يشعل مواقع التواصل.. وديوان الموظفين يرد

الجبهة الشعبية تُعقب على اعتقال قاتل "القيق"

أول تعليق من حماس بشأن تشكيل "القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية"

غداة قرار التطبيع مع إسرائيل.. ملك البحرين يوجه رسالة خطية للعاهل السعودي

الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و (100) اصابة جديدة بفيروس كورونا

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

زينب وجواد نصر الله يتحدثان عن مقتل شقيقهما هادي ورد فعل والدهما

الأخبار الرئيسية

640

عبد الله بن زايد يصل واشنطن لتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل

القسام

بالفيديو.. كتائب القسام تكشف عن كنز عسكري ثمين بقبضة المقاومة بغزة

هنية: إدارة ترامب طلبت الجلوس معنا في أي مكان بالعالم.. ورفضنا عرضاً من جاريد كوشنر..!

داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في عدد من أحياء محافظة غزة

الحكومة الاسرائيلية تقرر الاغلاق لـ 3 اسابيع تبدأ الجمعة