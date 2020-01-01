محافظ جنين يقرر إغلاق بلدة عجة لثلاثة أيام

جنين / سما /

قرر محافظ جنين أكرم الرجوب، إغلاق بلدة عجة جنوب جنين، لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من صباح اليوم الإثنين، نتيجة ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" في البلدة.

وقال الرجوب في بيان صحفي، إن اغلاق البلدة يأتي لتمكين فرق الطب الوقائي من إجراء الفحوص اللازمة وتتبع الخريطة الوبائية بالتعاون مع بلدية عجة والأجهزة الأمنية.

وأوضح أن الإغلاق يشمل كافة المؤسسات والقطاعات والمرافق باستثناء الصيدليات والمخابز، إضافة لمنع تنقل الأفراد من وإلى عجة تحت طائلة المساءلة القانونية بمن فيهم موظفي القطاعين الحكومي والخاص وسائقي المركبات العمومية.

ودعا المحافظ الرجوب إلى الالتزام التام والتعاون مع الجهات المعنية بتفيذ مقتضيات هذا القرار لمحاصرة انتشار الوباء.