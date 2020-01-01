  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

سعودية تفجر "تويتر" بتغريدة مسيئة للرسول

الإثنين 14 سبتمبر 2020 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سعودية تفجر "تويتر" بتغريدة مسيئة للرسول



وكالات

أشعلت الشابة السعودية أمل الأسمري موقع "تويتر" بنشرها تغريدة مسيئة للنبي محمد والقرآن، وتصدرت التريند السعودي بمطالبات بمحاسبتها.

ونشرت أمل بنت نورة الأسمري مقطع فيديو عبرت فيه عن معارضتها على غلق المحلات التجارية أثناء الصلاة، وأضافت أنها توقعت إلغاء هذا القرار مع حلول 2020 لما فيه من معاناة مستمرة وتعطيل للمصالح لأكثر من أربع ساعات يوميا، وأرفقت المنشور بوسم #اغلاق_المحلات_وقت_الصلاة.

ولاقت التغريدة موجة من التعليقات المنددة حيث علق أحد المتابعين قائلا: "القرآن والسنة منعوا البيع وقت الصلاة وإنتي معترضة".

وردت أمل الأسمري على المغرد بالقول: "مين قلك إني مؤمنة بقرآنك اللي يحرض على القتل والتعدد ويحرض على ضرب النساء ولا رسول إلي اغتصب صفية وقتل أبوها وأخوها وزوجها في يوم واحد".

وفجر تعليق أمل الأسمري ردودا غاضبة من السعوديين مطالبين بمحاسبتها عبر وسم #أمل_الأسمري_تسب_الرسول.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: هاشتاغ جيل التسعينات يشعل مواقع التواصل.. وديوان الموظفين يرد

الجبهة الشعبية تُعقب على اعتقال قاتل "القيق"

أول تعليق من حماس بشأن تشكيل "القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية"

الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و (100) اصابة جديدة بفيروس كورونا

غداة قرار التطبيع مع إسرائيل.. ملك البحرين يوجه رسالة خطية للعاهل السعودي

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

زينب وجواد نصر الله يتحدثان عن مقتل شقيقهما هادي ورد فعل والدهما

الأخبار الرئيسية

640

عبد الله بن زايد يصل واشنطن لتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل

القسام

بالفيديو.. كتائب القسام تكشف عن كنز عسكري ثمين بقبضة المقاومة بغزة

هنية: إدارة ترامب طلبت الجلوس معنا في أي مكان بالعالم.. ورفضنا عرضاً من جاريد كوشنر..!

داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في عدد من أحياء محافظة غزة

الحكومة الاسرائيلية تقرر الاغلاق لـ 3 اسابيع تبدأ الجمعة