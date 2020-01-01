الصحة الإسرائيلية : 3167 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم، الإثنين، بأنه سُجلت 3167 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، وذلك إثر إجراء 34,749 فحصا لكورونا.

ويرقد في المستشفيات 519 مريضا بكورونا في حالة خطيرة، بينهم 144 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي، فيما بلغت حصيلة الوفيات من جراء الفيروس 1119 وفاة. وهناك 40,347 إصابة نشطة بكورونا، صباح اليوم، فيما بلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بداية الجائحة 156,596، تعافى منهم 115,122 شخصا.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على فرض إغلاق شامل لمدة ثلاثة أسابيع بدءًا من الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل.

وقررت الحكومة استمرار عمل جهاز التعليم حتى يوم الخميس المقبل، على أن يتم إغلاق المؤسسات التعليمية بدءًا من يوم الجمعة 18 أيلول/ سبتمبر الجاري، بدعوى الحد من انتشار فيروس كورونا.