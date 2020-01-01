  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

عبد الله بن زايد يصل واشنطن لتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل

الإثنين 14 سبتمبر 2020 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عبد الله بن زايد يصل واشنطن لتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل



وكالات

وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين دولتي الإمارات وإسرائيل بعد غد الثلاثاء بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل.

وبحسب وكالة "وام"، يضم الوفد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي وسلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقبل أسبوعين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: هاشتاغ جيل التسعينات يشعل مواقع التواصل.. وديوان الموظفين يرد

الجبهة الشعبية تُعقب على اعتقال قاتل "القيق"

أول تعليق من حماس بشأن تشكيل "القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية"

الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و (100) اصابة جديدة بفيروس كورونا

غداة قرار التطبيع مع إسرائيل.. ملك البحرين يوجه رسالة خطية للعاهل السعودي

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

زينب وجواد نصر الله يتحدثان عن مقتل شقيقهما هادي ورد فعل والدهما

الأخبار الرئيسية

القسام

بالفيديو.. كتائب القسام تكشف عن كنز عسكري ثمين بقبضة المقاومة بغزة

هنية: إدارة ترامب طلبت الجلوس معنا في أي مكان بالعالم.. ورفضنا عرضاً من جاريد كوشنر..!

داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في عدد من أحياء محافظة غزة

الحكومة الاسرائيلية تقرر الاغلاق لـ 3 اسابيع تبدأ الجمعة

صحة غزة: منحنى السيطرة 240 إلى 260 حالة يومياً ونتوقع تسجيل المزيد من الإصابات