عبد الله بن زايد يصل واشنطن لتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل

وكالات

وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين دولتي الإمارات وإسرائيل بعد غد الثلاثاء بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل.

وبحسب وكالة "وام"، يضم الوفد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي وسلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقبل أسبوعين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل.