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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

الإثنين 14 سبتمبر 2020 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين والليلة الماضية عدة شبان من الضفة الغربية .

وافاد شهود عيان أن قوة للاحتلال اعتقلت الشاب محمد فؤاد الشراونة بعد مداهمة منزله في بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل.

واندلعت مواجهات داخل مخيم العروب شمال الخليل عقب استهداف برج لقوات الاحتلال بزجاجات حارقة أمام مدخل المخيم.

كما اعتقل جنود الاحتلال شابا من حي الطور بالقدس، اضافة الى اعتقالهم المسن عبدالرحيم بربر من حي رأس العامود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية وتواجدت بالقرب من مسجد ابن تيمية بحي النقار واعتقلت الشاب علي العبد.

وتم اعتقال الشاب خليل امين الصوص من سكان مدينة دورا أثناء ذهابه للعمل في الداخل المحتل ونقل إلى سجن "عوفر".

يتبع..

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