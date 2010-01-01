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"الخارجية": ارتفاع وفيات كورونا في صفوف جالياتنا إلى 252 والإصابات لـ5946

الأحد 13 سبتمبر 2020 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": ارتفاع وفيات كورونا في صفوف جالياتنا إلى 252 والإصابات لـ5946



رام الله / سما /

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، بارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 252 حالة وفاة، والإصابات إلى 5946 إصابة، فيما استقرت حالات التعافي عند 2010 حالات.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية للمواطن محمد عبد الفتاح محمد قنيص (93 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 76 حالة، فيما سجلت 3 اصابات جديدة بالفيروس في صفوف الجالية في متشيغن وأوهايو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3605 إصابة.

وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين والطلبة "الأحباب" إلى لندن والكويت، للالتحاق بأسرهم وأعمالهم ودراستهم، وبوصول دفعة جديدة من "الأحباب" العالقين في كل من قطر وأوكرانيا، حيث كان السفير أحمد الديك في وداع المغادرين.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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