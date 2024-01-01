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غزة: النيابة العامة تتوعد مخالفي إجراءات الوقاية من كورونا بجملة من العقوبات

الأحد 13 سبتمبر 2020 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: النيابة العامة تتوعد مخالفي إجراءات الوقاية من كورونا بجملة من العقوبات



غزة / سما /

أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة، مساء اليوم، جملة من العقوبات ضد المخالفين لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال زياد النمرة المتحدث باسم النائب العام بغزة، في تصريحات صحفية: "كل من يخالف تعليمات المكوث بالمنزل أو عدم ارتداء الكمامة أو الانصياع لأوامر الفحص الطبي أو الالتزام بالتدابير الصحية أو الامتثال للاستشفاء عبر الحجر أو الاحتكار، وفق القانون هو يرتكب جريمة وسيتم محاسبته قانونا وجزائيا من خلال متابعة المخالفين وعرض أوراقهم على النيابة المختصة ثم المحكمة لاتخاذ العقوبات بحقه".

وأضاف النمرة: "الحد الأقصى للعقوبات لمن يخالف الأوامر المشروعة المتعلقة بإجراءات السلامة تصل إلى عامين".

وتابع النمرة: "النيابة العامة تقوم بمتابعة كافة الإجراءات القانونية في كافة المحافظات من خلال اتخاذ المقتضى القانوني ضد من يثبت قيامه بأي جريمة".

وأوضح أن "هناك تعليمات واضحة من النائب العام للنيابات المختلفة بالتعاطي الإيجابي مع الجرائم المتعلقة بمخالفات تعليمات الجهات الحكومية المتعلقة بكورونا".

ونوه إلى أن "التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص بشأن إجراءات السلامة هي أوامر مشروعة لحماية المجتمع ومن يقوم بمخالفتها يعتبر أنه ارتكب جرما يُحاسب ويعاقب عليه قانونا".

وأشار إلى أن "وزارة الداخلية بكافة أجهزتها تتابع الميدان وتقوم باتخاذ الإجراءات الأولية بحق المخالفين لإجراءات السلامة".

#النيابة العامة #غزة #فيروس كورونا #عقوبات

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