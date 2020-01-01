شركة ريتش وشركة ڤيوتل الايطالية (Vuetel) توقعان اتفاقية شراكة

رام الله / سما /

وقعت شركة ريتش لخدمات الاتصالات، إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، عقد شراكة يهدف إلى تزويد ڤيوتل للاتصالات، وهي شركة إيطالية عالمية رائدة في مجال توزيع خدمات الصوت والبيانات، بخدمة دعم فني للعملاء على مدار الساعة من خلال تخصيص تقنيين وفنيين متخصصين في مجال الشبكات. تهدف هذه الاتفاقية الى دعم زبائن ڤيوتل، والذين يتواجد معظمهم في منطقة البحر الأبيض المتوسط وجنوب الصحراء الكبرى.

كان من المقررأن يتم توقيع الاتفاقية في ميلانو الإيطالية في مؤتمر CONNEXT 2020 في نهاية فبراير2020، ولكن بسبب تفشي جائحة كورونا، تأجل البدء بالعمل حتى بداية هذا الصيف. حيث قامت شركة ريتش بتزويد ڤيوتل بخدمة دعم فني عالية الجودة من خلال فنيين متخصصين ومؤهلين.

قامت الشركتان بقعد مؤتمرا افتراضيا عبر الفيديو في السابع من سبتمبر، بحضور القنصل الإيطالي جوسيبي فيديلي، وأنجيلا جوردانو رئيس قسم تطوير الأعمال في مؤسسة Confindustria Assafrica & Mediterraneo للاحتفال ببدء شراكتهما التجارية.

وأعرب سعادة القنصل الإيطالي في القدس عن دعمه الكبير لهذه المبادرة وعلق:" “نحن سعداء لرؤية مثل هذه الشراكة بين شركتين كبيرتين في إيطاليا وفلسطين". وأضاف أن الاتفاقية تؤكد على أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري والذي يساعد في تشكيل وتطوير قطاع الاتصالات في البلدين.

كما وأشاد المدير العام لشركة ريتش، السيد هشام زيد على هذه الشراكة والتي تعتبر خطوتنا الأولى في السوق الإيطالية التي من خلالها سنتمكن من التفوق حيث سنستخدم خبراتنا لتوسيع نطاق عملنا ومنظورنا اقليميا وعالمياً.

وعبر جيوڤاني أوتاي، رئيس مجلس ادارة ڤيوتل عن تقديره للشراكة مع ريتش والتي تتمتع بالإمكانيات والخبرات الكاملة لتلبية احتياجاتهم. وقال: "إن تعاوننا مع ريتش سيوفر لعملائنا خدمات عالية الجودة وستمنحنا الفرصة للعمل في فلسطين".

ومن الجدير ذكره ان هذه الاتفاقية ستفتح الأبواب أمام تعاون دولي تتطلع إليه كلتا الشركتين. وسيتطلب المشروع جهودًا ضخمة من الجانبين لتلبية احتياجات الزبائن والحفاظ على توقعات وجودة متميزتين.

موقع شركة ريتش https://www.reach.ps

موقع شركة ڤيوتل https://www.vuetel.com/en