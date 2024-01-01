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غداة قرار التطبيع مع إسرائيل.. ملك البحرين يوجه رسالة خطية للعاهل السعودي

الأحد 13 سبتمبر 2020 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
غداة قرار التطبيع مع إسرائيل.. ملك البحرين يوجه رسالة خطية للعاهل السعودي



الرياض /وكالات/

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة برسالة خطية، اليوم الأحد، إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله بالرياض سفير مملكة البحرين لدى المملكة، الشيخ حمود آل خليفة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي ذلك بعد يومين من إصدار البحرين وإسرائيل والولايات المتحدة بيانا مشتركا يؤكد توصل الطرفين البحريني والإسرائيلي إلى اتفاق سلام وتطبيع.

"RT"

#السعودية #البحرين #الملك سلمان

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