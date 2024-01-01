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محافظ طولكرم: تحديد هوية الجناة المتورطين بجريمة السطو على أحد محال الصرافة

الأحد 13 سبتمبر 2020 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ طولكرم: تحديد هوية الجناة المتورطين بجريمة السطو على أحد محال الصرافة



طولكرم / سما /

قال محافظ طولكرم، عصام أبو بكر مساء اليوم الأحد: إنه بعد عمل أمني وشرطي مكثف، تم تحديد هوية الجناة الذين نفذوا جريمة السطو على أحد محال الصرافة صباحاً في المدينة.

وأشار في تصريح صحفي،  إلى أن المؤسسة الأمنية تستكمل التحقيقات المتعلقة بهذه القضية، وتلاحق الجناة.

وكانت الشرطة والأجهزة الأمنية، باشرتا إجراءات البحث والتحري ومتابعة جريمة سطو مسلح وقعت صباح اليوم داخل محل صرافة وسرقة مبلغ مالي في مدينة طولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن بلاغا وصل لغرفة العمليات في شرطة طولكرم حول قيام أشخاص بالسطو المسلح على محل للصرافة وسط مدينة طولكرم، حيث قام عدد منهم بالدخول للمحل وإطلاق النار داخله والاعتداء على صاحبه والاستيلاء على مبلغ مالي من عدة عملات ثم لاذوا بالفرار من خلال مركبه تحمل لوحه تسجيل صفراء.

وأضافت انه وعلى الفور تحركت قوة من شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية و طاقم الأدلة الجنائية، حيث فتحت الشرطة تحقيقا بالجريمة للوقوف على ملابساتها.

 

#محافظ طولكرم #عملية سطو #محل صرافة

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