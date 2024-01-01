اشتية يعلن عن توفير 4.3 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في محافظة طولكرم

طولكرم / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، وفدا من فعاليات محافظة طولكرم، برئاسة المحافظ عصام أبو بكر، حيث اطلع على أهم احتياجات المحافظة.

وأعلن رئيس الوزراء عن توفير دعم بقيمة 4.3 مليون دولار لتنفيذ عدة مشاريع في محافظة طولكرم، ممولة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي "الكويتي"، وتشمل عددا من القطاعات الحيوية، خاصة الصحة، والتعليم، والبنية التحتية.

وتم خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، بحث سبل إيجاد حلول لمشكلة أزمة الكهرباء في المحافظة، وانهائها خلال الأسابيع القليلة القادمة.