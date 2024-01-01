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الاحتلال يصادق على إقامة 980 وحدة استيطانية جديدة جنوب بيت لحم

الأحد 13 سبتمبر 2020 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصادق على إقامة 980 وحدة استيطانية جديدة جنوب بيت لحم



بيت لحم / سما /

 صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على إقامة 980 وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضي المواطنين، جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية، لـ"وفا"، بأنه بناء على مصادر عبرية، فإن ما يسمى وزارة الإسكان الإسرائيلية أعلنت من خلال مخطط، أنها ستقيم المئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة" أفرات".

وقال بريجية إن هذه التوسعة الجديدة في المستوطنة، تعني تنفيذ خطة الضم بهدوء وبشكل بطيء، لافتا أن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية سيتم الاستيلاء عليها ضمن هذا المخطط الاستيطاني الجديد.

#حكومة الاحتلال #استيطان #بيت لحم #مستوطنات

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