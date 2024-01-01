اشتية يتفقد "الوقائي" ويشيد بالنقلة النوعية التي شهدها الجهاز

رام الله / سما /

قام رئيس الوزراء، وزير الداخلية محمد اشتية، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية إلى مقر جهاز الأمن الوقائي برام الله، حيث التقى رئيس الجهاز اللواء زياد هب الريح، ومدراء الدوائر والأقسام.

وأجرى رئيس الوزراء جولة في أقسام الجهاز اطلع خلالها على طبيعة عملها، خاصة ما يتعلق بمكافحة الجرائم الالكترونية، مشيدا بالنقلة النوعية التي شهدها جهاز الأمن الوقائي، واستفادته من التقنيات والتطور التكنولوجي في العالم.

وأثنى على جهود الأمن الوقائي والقائمين عليه برئاسة اللواء هب الريح ودورهم في توفير الأمن والأمان للمواطنين، ومتابعة كافة الشكاوى المقدمة لهم ومعالجتها.

واستعرض رئيس الوزراء التحديات والصعوبات التي تواجهها القضية الفلسطينية، وإفشال محاولات تطبيق صفقة القرن الأميركية وخطط الضم الإسرائيلية بتكاتف كافة الجهود الرسمية والشعبية.