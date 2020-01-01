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النخالة يلتقي وفدًا من الجبهة الشعبية في بيروت

الأحد 13 سبتمبر 2020 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يلتقي وفدًا من الجبهة الشعبية في بيروت



بيروت /سما/

 التقى زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، مع وفد قيادي من الجبهة الشعبية في مكتبه في بيروت.

وضم وفد الجبهة، أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام، وماهر الطاهر عضو المكتب السياسي ومسؤول دائرة العلاقات السياسية.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الفلسطيني والعربي، وإقدام الإمارات والبحرين على توقيع اتفاقات تحالف مع الاحتلال مما شكل طعنة غادرة للقضية والشعب الفلسطيني.

كما جرى استعراض للوضع الفلسطيني ونتائج اجتماعات بيروت ورام الله للفصائل الفلسطينية وتقييم نتائج هذه الاجتماعات.

وجرى الاتفاق على مواصلة المشاورات لانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وتم التأكيد على ضرورة سحب الاعتراف بالاحتلال والغاء اتفاقات أوسلو بشكل كامل. والتأكيد على خيار المقاومة كخيار استراتيجي في مواجهة المؤامرات المحيطة بالقضية الفلسطينية.

#زياد النخالة #الجهاد الاسلامي #الجبهة الشعبية

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