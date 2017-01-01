وزير القضاء الإسرائيلي يطلب فحص ما نشر بشأن قضية أبو القيعان

القدس المحتلة / سما /

طلب وزير القضاء الإسرائيلي آفي نيسانكورن، اليوم الأحد، من مفوض ما يسمى "ديوان المظالم" القاضي المتقاعد دفيد روزين فحص ما نشر مؤخرًا بشأن أداء النيابة العامة وقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية حيال قضية أم الحيران وقتل الشهيد يعقوب أبو القيعان بدون أي سب.

وقبل المفوض ذلك الطلب وسيعمل على إجراء فحص كامل بشأن ما نشر حول امتناع النيابة عن فتح تحقيق، لمنع تبرئة أبو القيعان من تهمة "تنفيذ هجوم إرهابي" خلال اقتحام الشرطة الإسرائيلية لقريته.

وكان أبو القيعان من قرية أم الحيران في النقب قد قتل بنيران الشرطة الإسرائيلية خلال أحداث وقعت في القرية بداية عام 2017، ووجهت في حينه لها اتهامات بأنه "إرهابي".

وتبين من تسجيلات مسربة بأنه ما جرى معه لم يكن حادثُا متعمدًا وأنه ليس "إرهابيًا" وتم إخفاء ذلك.

وقد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتذاره عن وصفه حينها لأبو القيعان بأنه "إرهابي"، واتهم النيابة والشرطة بالعمل على توريطه.