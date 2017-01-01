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مدير الاتصالات الأمريكي السابق يتهم ترامب بأنه يستخدم إسرائيل "ككرة قدم سياسية"

الأحد 13 سبتمبر 2020 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير الاتصالات الأمريكي السابق يتهم ترامب بأنه يستخدم إسرائيل "ككرة قدم سياسية"



واشنطن /سما/

حذر مدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض أنثوني سكاراموتشي، اليوم الأحد، من العلاقة الوثيقة بين إسرائيل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يجعلها "كرة قدم سياسية". وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية "كان". 

وعمل سكاراموتشي مستشارا في البيت الأبيض في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب، ورغم أنه لا يملك خبرة سابقة في الإعلام عين سكاراموتشي في 21 تموز/يوليو 2017 مديرا للاتصالات، وبعد عشرة أيام على تعيينه، أعلن البيت الأبيض إقالته، في حين أنه الآن يهاجم بشدة الرئيس ترامب الذي يترشح لولاية ثانية.

وقال سكاراموتشي للقناة العبرية: "يجب أن نتخلص من ترامب ونعطي جو بايدن فرصة لإصلاح العديد من المشكلات التي خلقها ترامب. فقد جعل الولايات المتحدة دولة فقيرة وضعيفة ومريضة".

وأضاف مدير الاتصالات السابق متهمًا ترامب بأنه "رجل غير مستقر. لديه صعوبة في نطق الكلمات. إنه رجل غاضب جدًا، ويهاجم مواطنيه. ولا يستحق أن يكون رئيسًا".

وفي حديثه عن اتفاقيات السلام التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات العربية والمتحدة والبحرين، أشار المستشار الأمريكي السابق إليها، قائلًا: "أنا ذكي بما يكفي لأعرف أن إسرائيل كانت في طريقها إلى إبرام اتفاقيات السلام هذه بنفسها، فقد حافظت على علاقات طويلة الأمد مع الإمارات ودول عربية أخرى. وأدرك أن الرئيس ترامب ومستشاره جاريد كوشنر قاما بعمل جيد لدولة إسرائيل".

وحذر من وجود "خطر كبير" من مقاربة إسرائيل "المبالغ فيها" من دونالد ترامب، قائلًا: "إن هذا يحول إسرائيل إلى كرة قدم سياسية. ولهذا السبب أقترح على أصدقائي في إسرائيل وقيادتها السياسية ومواطني إسرائيل توخي الحذر".

#أنثوني سكاراموتشي #ترامب #اسرائيل #الولايات المتحدة #البيت الابيض

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