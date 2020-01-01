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وزير الأشغال يوجه باستكمال الأعمال بشارع المنصورة بغزة

الأحد 13 سبتمبر 2020 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأشغال يوجه باستكمال الأعمال بشارع المنصورة بغزة



غزة /سما/

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الأحد، مع المنسق العام للفريق الوطني لإعادة إعمار غزة سعدي علي وأعضاء الفريق، سير العمل في مشاريع إعادة الإعمار وخاصة مشاريع المنحة الكويتية، ومناقشة كافة المشاريع التي يتم تنفيذها بإشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأصدر زيارة توجيهاته للفريق الوطني بالعمل على إنهاء مشكلة شارع المنصورة بمدينة غزة بالسرعة الممكنة، استجابة لنداءات المواطنين، وضمانًا للمصلحة العامة، شاكراً الجهود التي يبذلها الفريق الوطني، حيث أثنى على دوره في المشاريع التي يتم تنفيذها ويشرف عليها، لأن هذه المشاريع تخدم بالدرجة الأولى أبناء شعبنا، وتساهم في التخفيف من معاناتهم.

كما أشاد زيارة بالدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة الكويتية، والصندوق الكويتي، مشيرًا إلى أهمية استمرار تقديم الدعم اللازم لمشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية في كافة محافظات الوطن.

#وزير الاشغال #قطاع غزة

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