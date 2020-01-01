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المنظمات الأهلية تطالب بخطوات ملموسة لمواجهة التطبيع

الأحد 13 سبتمبر 2020 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
المنظمات الأهلية تطالب بخطوات ملموسة لمواجهة التطبيع



رام الله /سما/

 دعت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، إلى خطوات ملموسة لمواجهة التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المنظمات في بيانها، اليوم الأحد، أهمية توحيد الجهود، والتكاتف بين جميع مكونات المجتمع الفلسطيني في ظل موجات التطبيع المتتالية التي تجري بعد الاعلان عن انضمام مملكة البحرين لمارثون السباق الجاري في المنطقة للوصول لارضاء دولة الاحتلال بعد الامارات على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتجاوز قرارات الاجماع العربي، ومقررات القمم العربية الداعية لمقاطعة دولة الاحتلال مقاطعة شاملة حتى تستجيب لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

ورأت أن مواجهة هذا الانزلاق الخطير لتطبيع العلاقات بات يتطلب خطوات ملموسة وواضحة على المستوى الفلسطيني، داعية الى استراتيجية مغايرة لتغيير المشهد القائم على اسس متينة لتحصين البيت الداخلي، وتكامل الجهد على المستوى السياسي، والشعبي مترافقا مع حملة واسعة على المستوى العربي تضم الاتحادات، والنقابات، والمؤسسات غير الحكومية، ونشطاء المقاطعة، والاحزاب العربية لمواجهة التطبيع.

ودعت إلى اطلاق حملات واسعة على المستوى الدولي، واعادة الاعتبار للقضية الوطنية باعتبارها قضية تحرر وطني، والعمل على حشد لجان التضامن الدولي لاسماع صوتها في مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

#شبكة المنظمات الاهلية #فلسطين

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