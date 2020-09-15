"القيادة الموحدة" تعلن فعالياتها لمواجهة اتفاقات التطبيع

رام الله /سما/

أعلنت القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، اعتبار يوم الثلاثاء القادم يوم رفض شعبي في الوطن تُرفع فيه راية فلسطين في كافة المدن والمناطق والساحات الفلسطينية بما فيها أماكن التواجد في الشتات.

وتأتي هذه الفعالية تعبيراً عن الرفض الحاسم لرفع علم الاحتلال والقتل والعنصرية على سارية الذل في أبو ظبي والمنامة.

ودعت القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، في بيان بثه تلفزيون فلسطين، اليوم الأحد، القوى الحية والمؤسسات الأهلية والجماهيرية والطلابية والنسوية على امتداد الوطن العربي، إلى رفع راية العز العربية وعلم فلسطين استنكاراً ورفضاً لاتفاقية العار في هذا اليوم الأسود.

وطالبت الأسرى المحررين وأسر شهدائنا الأبطال وعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم قي مقابر الاحتلال الرقمية لتنظيم وقفات استنكار لاتفاق العار يوم 15/9/2020 في كل المحافظات في الوطن.

كما دعت الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية وأحرار العالم وقواه الديمقراطية للتظاهر أمام سفارات أمريكا ودولة الاحتلال ودولة الامارات ومملكة البحرين، في اليوم ذاته، استنكاراً لاتفاقيات العار.