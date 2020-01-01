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"الخارجية": رحلة إلى مطار فرانكفورت في 21 الشهر الجاري

الأحد 13 سبتمبر 2020 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": رحلة إلى مطار فرانكفورت في 21 الشهر الجاري



رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى الأردن، عن توفر رحلة للملكية إلى مطار فرانكفورت، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

ودعت الخارجية في بيان صحفي اليوم الاحد، الراغبين من الطلبة والمواطنين بالسفر على متن هذه الرحلة إلى التسجيل على الرابط الالكتروني التالي: http://www.mofa.pna.ps/evacuation.

وأوضحت أن باب التسجيل سيفتح في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الاحد، ويغلق في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء المقبل.

ونوهت الخارجية إلى أن عدد المقاعد المتوفرة على متن هذه الرحلة 90 مقعدا فقط، وعليه ستقوم باعتماد أول 90 مسجّلاً من قائمة المسجلين وفقاً للتسلسل الزمني للتسجيل.

#الخارجية والمغتربين #رحلات اجلاء

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