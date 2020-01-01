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دبلوماسي مغربي ينفي نبأ الخط الجوي المباشر بين بلاده وإسرائيل

الأحد 13 سبتمبر 2020 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
دبلوماسي مغربي ينفي نبأ الخط الجوي المباشر بين بلاده وإسرائيل



الرباط /سما/

نفى مصدر دبلوماسي مغربي رفيع المستوى، نفياً قاطعاً، صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، حول قرب الإعلان عن رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل.
 
وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، أوضح المصدر الدبلوماسي، في حديث حصري لموقع "هسبريس" المغربي، أن "المعطيات التي جرى تداولها طيلة السبت بشأن قرب الإعلان عن تدشين خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل مجرد أخبار عارية عن الصحة، ولا وجود لأي اتفاق في هذا الإطار".
 
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلت عن مصادرها، أنه من المقرر أن تعلن إسرائيل والمغرب عن رحلات جوية مباشرة كجزء من الخطوة التالية في إطار الجهود الأمريكية التي يقودها دونالد ترامب لتسهيل عملية التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.

#اسرائيل #المغرب

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