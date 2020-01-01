وزارة الإعلام تنعي الكاتب والصحفي الكاشف

رام الله /سما/

نعت وزارة الإعلام، اليوم الأحد، مديرها العام السابق في قطاع غزة، الصحفي والكاتب حسن الكاشف، والذي غيبه الموت في تركيا اليوم.

واعتبرت وزارة الإعلام في بيان لها، رحيل الكاشف خسارة فادحة للإعلام الفلسطيني والعربي.

وقالت الوزارة: ترك بصمة لافتة في المشهد الصحفي، وتنقل في إبداعاته بين بغداد والوطن، وعرفته شاشة تلفزيون فلسطين، وأثير راديو "مونت كارلو"، وصفحات "الحياة الجديدة" بـ"انتباهته" الملتزمة، وأبدع في منابر وطنية وعربية عديدة.

وأكدت الوزارة أن سيرة الكاشف ومسيرته الحافلة بالخط الوطني والعروبي ستحفر اسمه في قائمة الشرف الرفيع لإعلامي تماهى مع هموم أمتنا، وكان مدافعًا لا يستكين عن قضايانا الوطنية.