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وزارة الإعلام تنعي الكاتب والصحفي الكاشف

الأحد 13 سبتمبر 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الإعلام تنعي الكاتب والصحفي الكاشف



رام الله /سما/

 نعت وزارة الإعلام، اليوم الأحد، مديرها العام السابق في قطاع غزة، الصحفي والكاتب حسن الكاشف، والذي غيبه الموت في تركيا اليوم.

واعتبرت وزارة الإعلام في بيان لها، رحيل الكاشف خسارة فادحة للإعلام الفلسطيني والعربي.

وقالت الوزارة: ترك بصمة لافتة في المشهد الصحفي، وتنقل في إبداعاته بين بغداد والوطن، وعرفته شاشة تلفزيون فلسطين، وأثير راديو "مونت كارلو"، وصفحات "الحياة الجديدة" بـ"انتباهته" الملتزمة، وأبدع في منابر وطنية وعربية عديدة.

وأكدت الوزارة أن سيرة الكاشف ومسيرته الحافلة بالخط الوطني والعروبي ستحفر اسمه في قائمة الشرف الرفيع لإعلامي تماهى مع هموم أمتنا، وكان مدافعًا لا يستكين عن قضايانا الوطنية.

#وزارة الاعلام #والكاتب حسن الكاشف

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