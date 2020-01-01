القبض على شخص بتهمة التهديد في نابلس

نابلس /سما/

قبضت الشرطة الليلة الماضية على شخص قام بتهديد مواطن آخر بإطلاق النار عليه، وضبطت سلاحه في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن الشرطة تلقت شكوى من أحد المواطنين حول قيام مواطن آخر بتهديده بإطلاق النار عليه.

وبعد توفر معلومات عن مكان تواجد المشتبه به، قامت قوة من فرع شرطة المباحث العامة وبإسناد من الشرطة الخاصة بإلقاء القبض عليه في مخيم بلاطة.

وأضافت أن الشرطة باشرت سماع أقوال المشتبه به، وبتدوين أقواله اعترف لدى شرطة المباحث أنه قام بتهديد المواطن صاحب الشكوى بالسلاح والذي قامت الشرطة بضبطه لاحقاً.

وأكدت توقيف المشتبه به 24 ساعة لحين استكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.