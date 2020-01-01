  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القبض على شخص بتهمة التهديد في نابلس

الأحد 13 سبتمبر 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على شخص بتهمة التهديد في نابلس



نابلس /سما/

 قبضت الشرطة الليلة الماضية على شخص قام بتهديد مواطن آخر بإطلاق النار عليه، وضبطت سلاحه في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن الشرطة تلقت شكوى من أحد المواطنين حول قيام مواطن آخر بتهديده بإطلاق النار عليه.

وبعد توفر معلومات عن مكان تواجد المشتبه به، قامت قوة من فرع شرطة المباحث العامة وبإسناد من الشرطة الخاصة بإلقاء القبض عليه في مخيم بلاطة.

وأضافت أن الشرطة باشرت سماع أقوال المشتبه به، وبتدوين أقواله اعترف لدى شرطة المباحث أنه قام بتهديد المواطن صاحب الشكوى بالسلاح والذي قامت الشرطة بضبطه لاحقاً.

وأكدت توقيف المشتبه به 24 ساعة لحين استكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.

#الشرطة

الأكثر قراءة اليوم

مرفق الرابط.. نشر رابط استعلام منحة الـ100 دولار للمتضررين من كورونا في قطاع غزة

ما علاقة نتنياهو.. قناة عبرية: سبب واحد جعل ترامب يغير موقفه من أبو مازن؟

دور مصري فعال لتنفيذ صفقة تبادل أسرى.. وتوقعات بحدوث اختراق بقضية رفع حصار غزة

داخلية غزة تحذر من العودة لاتخاذ اجراءات جديدة: تشديد الإجراءات على حركة المواطنين..

عزام الأحمد: الإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

مصادر: "حماس" ترغب في تسريع صفقة الأسرى والوفد المصري نقل رسائل متبادلة

أردوغان لماكرون: نعرفكم جيدا فأنتم من قتلتم مليون جزائري و800 ألف رواندي

الأخبار الرئيسية

أول تعليق من حماس بشأن تشكيل "القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية"

وزيرة الصحة: 12 حالة وفاة و811 إصابة و370 حالة تعافٍ من كورونا

الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و (100) اصابة جديدة بفيروس كورونا

بالصور : القاء القبض على المطلوب شادي الصوفي المتهم بقتل المواطن جبر القيق

وفاة 3 مواطنين من قلقيلية و نابلس بفيروس كورونا