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مستشار ملك البحرين: السلام مع إسرائيل سيدفع دولا أخرى للتقارب

الأحد 13 سبتمبر 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار ملك البحرين: السلام مع إسرائيل سيدفع دولا أخرى للتقارب



القدس المحتلة /سما/

قال مارك شناير، مستشار العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، إن الاتفاق بين إسرائيل والبحرين سيدفع دولا أخرى في الخليج نحو التقارب وإحلال السلام مع إسرائيل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن شناير، أن تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع سلطنة عمان يعد مسألة وقت ليس إلا، وأن البحرين والإمارات تنقذان حل الدولتين للشعبين وملتزمتان بدعم الشعب الفلسطيني إلا أنهما قد أدركتا أن الطريق إلى السلام الإقليمي يمر عبر التعاون الاقتصادي.

وأضاف مارك شناير إنه من واقع معرفته بالبحرينيين، سيتمكن السياح الإسرائيليون من زيارة البحرين بمجرد الإعلان الرسمي عن توقيع اتفاق تطبيع العلاقات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

#البحرين #اسرائيل #الولايات المتحدة

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