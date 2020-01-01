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الاقتصاد بغزة تحرر37 محضر ضبط خلال 192 زيارة

الأحد 13 سبتمبر 2020 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

قالت وزارة الاقتصاد ، إن طواقم حماية المستهلك نظمت 192 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وذكرت الوزارة في بيان لها ، اليوم الأحد، إنه تم خلال هذه الزيارات تحرير 37 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار.

وأشارت إلى أنها نفذت 16 جولة ميدانية للمحلات التجارية، فيما تم تحرير 12 محضر إتلاف لمواد غذائية وأجبان منتهية الصلاحية.

وأفادت الوزارة بأنه تم تحرير محضري ضبط لمخبزين لعدم التزامهم بإجراءات السلامة والوقاية .

ونوهت الوزارة أن طواقمها تعمل جولات تفتيشية على فترتين صباحية ومسائية، كما تتلقى طاقمها عشرات البلاغات يوميا ويتم التعامل معها فورا.

#وزارة الاقتصاد #المستهلك

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