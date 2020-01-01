دبي: القبض على شاب مصاب بـ"كورونا" خرج لشراء قهوة والعقوبة 50 ألف درهم

وكالات / سما /

ضبطت شرطة دبي بالإمارات شابا خالف قرار الحجر المنزلي بعد تأكده من إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19-"، ونشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يؤكد من خلاله إصابته بالفيروس وتعمده الخروج لشراء "القهوة".

وقال العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن الشاب لم يكتف بمخالفته لقوانين الحجر المنزلي، وإنما تعمد عن قصد و تهاون واضح أن يعلن ذلك عبر تصويره مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، يؤكد فيه إصابته بالفيروس، وهو ما أثار حفيظة أفراد المجتمع بهذا التصرف غير المسؤول الذي يعرض من خلاله حياة الآخرين للخطر.

وذكر العميد الجلاف أن القرار الصادر من النائب العام لدولة الإمارات يقضي بمعاقبة كل من يخالف تعليمات الحجر المنزلي، بغرامة قدرها 50 ألف درهم (الدولار يعادل 67.3 درهم).

وأشار مدير الإدارة العامة للتحريات إلى أن الشخص المخالف تصرف باستهتار وأثار مخاوف الرأي العام وعرض الآخرين للخطر، ويواجه عقوبة أخرى وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي يفضي "بالحبس و الغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم و لا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، إلى عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة".

ولفت العميد الجلاف إلى أنه تمت إعادة المصاب للحجر الصحي، مع اتخاذ الإجراءات والقوانين اللازمة بحقه.