  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

شاهد.. هواوي تكشف عن واحدة من أفضل الساعات الذكية

الأحد 13 سبتمبر 2020 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. هواوي تكشف عن واحدة من أفضل الساعات الذكية



وكالات / سما /

خلال مؤتمرها التقني الأخير كشفت شركة هواوي عن مجموعة مميزة من أجهزتها الإلكترونية الجديدة والتي من بينها ساعة Watch GT2 Pro.

وخلال المؤتمر أشارت الشركة إلى أن هذه الساعة ستطرح بنموذجين، نموذج عادي ونموذج رياضي، وكلاهما سيحصلان على هيكل أساسي للساعة مصنوع من الخزف والمعدن المقاومان للماء والصدمات والخدوش.

وستأتي هذه الساعات بشاشة AMOLED بمقاس 1.39 بوصة، دقة عرضها (454/454) بيكسل، وحمية بطبقة من الزجاج الياقوتي المضاد للخدوش والصدمات، وستزود بمعالج Kirin A1، وذاكرة تخزين داخلية 4 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 32 ميغابايت.

والمميز في البطاريات الداخلية لهذه الساعات تبعا لهواوي وهو أنها تكفي الساعة لتعمل أسبوعين تقريبا في حال استعمالها بشكل عادي دون الاستماع إلى الموسيقى، كما تدعم هذه البطاريات ميزة الشحن اللاسلكي.

5f5b73234236040c4b2a2907.jpg
 

كما حصلت هذه الساعات على تقنيات للاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر تقنيات "بلوتوث-5.1"، وعلى تقنيات لمراقبة الحالة الصحية للمستخدم كقياس نبضات القلب ومعدلة الأكسجة في الدم، فضلا عن تطبيقات لمتابعة التمارين الرياضية لمستخدميها مثل الجري أو المشي أو السباحة، بالإضافة إلى ميزة فريدة تساعد المستخدم أثناء التنزه من معرفة الموقع الجغرافي للنقطة التي انطلق منها.

#هواوي #الساعات الذكية

الأكثر قراءة اليوم

مرفق الرابط.. نشر رابط استعلام منحة الـ100 دولار للمتضررين من كورونا في قطاع غزة

دور مصري فعال لتنفيذ صفقة تبادل أسرى.. وتوقعات بحدوث اختراق بقضية رفع حصار غزة

ما علاقة نتنياهو.. قناة عبرية: سبب واحد جعل ترامب يغير موقفه من أبو مازن؟

داخلية غزة تحذر من العودة لاتخاذ اجراءات جديدة: تشديد الإجراءات على حركة المواطنين..

عزام الأحمد: الإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

قيادي فتحاوي: آن للقيادة الفلسطينية ان تصحو وعلى الرئيس عباس تشكيل حكومة طوارئ

مصادر: "حماس" ترغب في تسريع صفقة الأسرى والوفد المصري نقل رسائل متبادلة

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 12 حالة وفاة و811 إصابة و370 حالة تعافٍ من كورونا

الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و (100) اصابة جديدة بفيروس كورونا

بالصور : القاء القبض على المطلوب شادي الصوفي المتهم بقتل المواطن جبر القيق

وفاة 3 مواطنين من قلقيلية و نابلس بفيروس كورونا

طالع .. إعلان البيان الأول للقيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية الفلسطينية