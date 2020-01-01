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تقنية جديدة لمتابعة أداء الأجهزة المنزلية بواسطة الذبذبات الصادرة عنها

الأحد 13 سبتمبر 2020 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقنية جديدة لمتابعة أداء الأجهزة المنزلية بواسطة الذبذبات الصادرة عنها



وكالات / سما /

ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة جهازا جديدا يمكنه متابعة أداء 17 جهازا مختلفا من الأجهزة المنزلية عن طريق الذبذبات الصادرة عنها، بهدف تنبيه المستخدم إلى توقف هذه الأجهزة بعد الانتهاء من عملها.

ويحمل هذا الجهاز الجديد اسم "فيبرو سينس"، وهو يستخدم أشعة الليزر لرصد التغيرات الدقيقة في الذبذبات على الجدران والأسقف والأرضيات داخل المنزل، كما أنه مزود بمنظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها التمييز بين الذبذبات التي تصدر عن الأجهزة المختلفة، حيث يختزن بصمة معينة لذبذبة كل جهاز للحيلولة دون حدوث خلط بين الأجهزة وبعضها.

ويهدف فريق الدراسة من جامعة كورنيل الأمريكية من وراء هذا الجهاز إلى الإسهام في فكرة ابتكار منزل ذكي يعمل بشكل أكثر فعالية وتكاملا.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث تشينج زانج المتخصص في مجال المعلوماتية قوله إن "إدراك الأنشطة المنزلية المختلفة تتيح للكمبيوتر فهما أفضل للاحتياجات والسلوكيات البشرية، وبالتالي تحقيق درجة أعلى من التفاعل بين الانسان والحاسبات".

وأضاف: "من أجل ابتكار منزل ذكي في الوقت الحالي، لابد من تثبيت وحدة استشعار لكل جهاز من الأجهزة المنزلية، ولكن التقنية الجديدة هي الأولى من نوعها التي تتيح مراقبة جميع الاجهزة في أكثر من غرفة بل وفي أكثر من طابق في آن واحد".

#تقنية #الأجهزة المنزلية #المنزل

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