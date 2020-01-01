  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تقنية جديدة تسمح بالرؤية عبر السحب والضباب

الأحد 13 سبتمبر 2020 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقنية جديدة تسمح بالرؤية عبر السحب والضباب



وكالات / سما /

ابتكر باحثون بجامعة ستانفورد الأمريكية نوعا من الرؤية باستخدام الأشعة السينية، تشبه قدرات الابصار الخارقة للشخصيات الخيالية، وإن كانت في حقيقة الأمر لا تعمل بهذا النوع من الأشعة.

وذكر الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المتخصص في التكنولوجيا أن التقنية الجديدة تعمل عن طريق معادلة خوارزمية للذكاء الاصطناعي تستطيع إعادة بناء المشاهد المستترة بشكل ثلاثي الأبعاد اعتمادا على تحركات جسيمات الضوء التي تعرف باسم الفوتونات في المكان.

وأكد فريق الدراسة أن التقنية الجديدة استطاعت رسم صورة حقيقية لاحد المشاهد المستترة وراء طبقة من الفوم يصل سمكها إلى بوصة واحدة، وبالتالي فإنها تشبه القدرة على الرؤية عبر الجدران بالنسبة للعين البشرية.

ويقول الباحث جوردن ويتشتاين استاذ الهندسة الكهربائية في جامعة ستانفورد: "لقد استطعنا تحويل المشهد الخفي إلى صورة مرئية، وهي تشبه رؤية خارقة للإنسان".

وتتكامل التقنية الجديدة مع أنظمة الرؤية باستخدام أجهزة الميكروسكوب الدقيقة، ولها كثير من التطبيقات في مجال الطب.

#تقنية #الضباب

الأكثر قراءة اليوم

مرفق الرابط.. نشر رابط استعلام منحة الـ100 دولار للمتضررين من كورونا في قطاع غزة

دور مصري فعال لتنفيذ صفقة تبادل أسرى.. وتوقعات بحدوث اختراق بقضية رفع حصار غزة

ما علاقة نتنياهو.. قناة عبرية: سبب واحد جعل ترامب يغير موقفه من أبو مازن؟

داخلية غزة تحذر من العودة لاتخاذ اجراءات جديدة: تشديد الإجراءات على حركة المواطنين..

عزام الأحمد: الإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

قيادي فتحاوي: آن للقيادة الفلسطينية ان تصحو وعلى الرئيس عباس تشكيل حكومة طوارئ

مصادر: "حماس" ترغب في تسريع صفقة الأسرى والوفد المصري نقل رسائل متبادلة

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 12 حالة وفاة و811 إصابة و370 حالة تعافٍ من كورونا

الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و (100) اصابة جديدة بفيروس كورونا

بالصور : القاء القبض على المطلوب شادي الصوفي المتهم بقتل المواطن جبر القيق

وفاة 3 مواطنين من قلقيلية و نابلس بفيروس كورونا

طالع .. إعلان البيان الأول للقيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية الفلسطينية