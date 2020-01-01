  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة: 12 حالة وفاة و811 إصابة و370 حالة تعافٍ من كورونا

الأحد 13 سبتمبر 2020 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: 12 حالة وفاة و811 إصابة و370 حالة تعافٍ من كورونا



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 69%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لـ4 مواطنين من محافظة الخليل (موطن 80 عاما من يطا، مواطنة 64 عاما من إذنا، مواطن 72 عاما من مدينة الخليل، مواطن 55 عاما من السموع)، ومواطن 85 عاما من محافظة بيت لحم، مواطنان من محافظة نابلس ( 65 و 85 عاما)، مواطنة 78 عاما من قلقيلية، مواطنة 58 عاما من طولكرم، وحالة وفاة في مخيم شعفاط، ومواطنة 63 عاما من غزة ومواطن من 46 عاما من غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (150)، محافظة نابلس (41)، محافظة بيت لحم (54)، محافظة قلقيلية (21)، محافظة رام الله والبيرة (110)، جنين (47)، أريحا والأغوار (14)، طوباس (13)، سلفيت (9)، طولكرم (27)، قطاع غزة (100)، ضواحي القدس (82)، مدينة القدس (143).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (8)، محافظة طوباس (5)، محافظة طولكرم (13)، محافظة سلفيت (17)، مدينة القدس (267)، قطاع غزة (60).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 37 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

الأكثر قراءة اليوم

مرفق الرابط.. نشر رابط استعلام منحة الـ100 دولار للمتضررين من كورونا في قطاع غزة

دور مصري فعال لتنفيذ صفقة تبادل أسرى.. وتوقعات بحدوث اختراق بقضية رفع حصار غزة

ما علاقة نتنياهو.. قناة عبرية: سبب واحد جعل ترامب يغير موقفه من أبو مازن؟

فيديو مروّع : مصر.. عاطل يقتل شابا حاول الدفاع عن زوجته

داخلية غزة تحذر من العودة لاتخاذ اجراءات جديدة: تشديد الإجراءات على حركة المواطنين..

عزام الأحمد: الإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

قيادي فتحاوي: آن للقيادة الفلسطينية ان تصحو وعلى الرئيس عباس تشكيل حكومة طوارئ

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و (100) اصابة جديدة بفيروس كورونا

بالصور : القاء القبض على المطلوب شادي الصوفي المتهم بقتل المواطن جبر القيق

وفاة 3 مواطنين من قلقيلية و نابلس بفيروس كورونا

طالع .. إعلان البيان الأول للقيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية الفلسطينية

داخلية غزة تحذر من العودة لاتخاذ اجراءات جديدة: تشديد الإجراءات على حركة المواطنين..