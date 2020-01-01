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إصابات بين أسرى "عوفر" جراء رشهم بالغاز والاعتداء عليهم بالضرب

الأحد 13 سبتمبر 2020 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بين أسرى "عوفر" جراء رشهم بالغاز والاعتداء عليهم بالضرب



رام الله / سما /

اقتحمت قوات القمع، اليوم الأحد، أقسام الأسرى في سجن "عوفر" مجددا وشرعت برشهم بالغاز.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن هذا الاقتحام الثالث الذي يتعرض له أسرى سجن "عوفر" منذ استشهاد رفيقهم الأسير داوود الخطيب في الثاني من أيلول/ سبتمبر الجاري، معتبرا أن ما يجري بحقهم بالغ الخطورة.

وأضاف ان عشرات الإصابات سُجلت بين صفوف الأسرى، جرّاء رشهم بالغاز، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح والكلاب البوليسية خلال عمليات الاقتحام، عدا عن عمليات العزل والنقل، وكانت أعلى نسبة إصابات في قسمي (20) و(19)، اللذين شهدا المواجهة الأعنف ليلة استشهاد الأسير الخطيب.

ونفذ الأسرى خلال الأيام الماضية خطوات احتجاجية، ردت عليها إدارة السجن بمزيد من القمع والاقتحامات، ونقلت على خلفية ذلك (34) أسيرا منهم الهيئة التنظيمية للأسرى في قسم  (20).

وفي السياق ذاته، أشار نادي الأسير إلى أن أسرى سجن "عوفر" ويبلغ عددهم قرابة 850 أسيرا، يواجهون ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس "كورونا" إلى جانب عمليات القمع.

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال وقواتها صعّدت من عمليات الاقتحام منذ مطلع العام الماضي، الذي شهد أعنف عمليات القمع منذ سنوات، وواصلت ذلك خلال العام الجاري 2020.

#الأسرى #عوفر

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