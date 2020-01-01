جامعة بن زايد للذكاء الاصطناعي ومعهد وايزمان يوقعان مذكرة تفاهمات

القدس المحتلة / سما /

عقدت "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" اتفاقا من خلال مذكرة تفاهم مع "معهد وايزمان للعلوم"، اليوم الأحد، وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتيّة أنه "ستتعاون المؤسستان الأكاديميتان في عدد من المجالات بهدف تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتحقيق التقدم والنمو".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أشهرت الإمارات وإسرائيل عن تحالفهما في منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي، ويُذكر أن مذكرة التفاهم بين المؤسستين الأكاديميتين ليست الأولى في هذا الجانب فسبقتها اتفاقات بين شركات إسرائيلية وإماراتيّة في سبيل "مكافحة كورونا" كما ادعت التفاهمات.

وأشارت الوكالة الرسميّة إلى أن "تُعد هذه المذكرة أول اتفاقية من نوعها بين مؤسستين للدراسات العليا من دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وتغطي مجموعة من فرص التعاون بين المؤسستين مثل برامج تبادل الطلاب وزمالات ما بعد الدكتوراه، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية، ومختلف أشكال التبادل بين الباحثين، بالإضافة إلى تشارك موارد الحوسبة، وتأسيس معهد افتراضي مشترك للذكاء الاصطناعي".

وقالت "وام" (وكالة الأنباء الإماراتيّة) إن "هذه المذكرة تأتي في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام التاريخية التي تهدف لبناء علاقات طبيعية بين دولة الإمارات وإسرائيل. ومن شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي أن يؤدي إلى تعاون الدولتين في قطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة".

وأضافت "وام" أن "مراسم توقيع مذكرة التفاهم أُقيمت افتراضيًا عبر الإنترنت، وقام بالتوقيع كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، د. سلطان بن أحمد الجابر، ورئيس معهد وايزمان للعلوم، البروفيسور ألون تشن، بالإضافة إلى مسؤولين من المؤسستين".