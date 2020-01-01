عالم طبيعة بريطاني: البشرية أمام خطر أوبئة جديدة

وكالات / سما /

حذر عالم الطبيعة البريطاني الشهير ديفيد أتنبوروه البشرية من خطر مواجهة المزيد من الأوبئة الفتاكة إذا لم تجهد لتوفير حماية أفضل للأجناس المهددة، على ما ورد في وثائقي جديد تبثه "بي بي سي" الأحد.

وفي الفيلم الجديد بعنوان "إكستنكشن: ذي فاكتس"، لا يكتفي العالم البريطاني بعرض التبعات المدمرة للأنشطة البشرية على مواقع العيش الطبيعية لبعض الأجناس، بل يذهب أبعد عبر إقامته رابطا واضحا مع وباء كوفيد-19.

وقال مخرج "بلو بلانيت" و"بلانيت إيرث" في فيلمه الوثائقي الجديد البالغة مدته ساعة: "نحن نواجه أزمة لها تبعات علينا جميعا".

وقد حذرت "بي بي سي" التي تبث العمل مساء الأحد، من أنه يحوي "مشاهد دمار مروعة"، متحدثة خصوصا عن قردة تقفز داخل نهر وحيوان كوالا يتقدم بصعوبة بحثا عن مأوى من دون جدوى، بدافع مشترك هو الهرب من حرائق هائلة.

ويعود ديفيد أتنبوروه أيضا في فيلمه الوثائقي إلى الأصول المفترضة لفيروس كورونا المستجد. ويضيء طويلا على سوق مدينة ووهان وسط الصين حيث كانت تباع حيوانات حية معدة للاستهلاك البشري، وهو ما يعتبره العلماء مصدر الوباء الذي اجتاح العالم هذه السنة.

ويدعم الفيلم بوضوح خلاصات تقرير علمي صدر هذا الأسبوع بعنوان "ليفينغ بلانت إندكس" (مؤشر الكوكب الحي) وأشار إلى أن الزوال المتواصل لمواقع العيش الطبيعية للحيوانات البرية يزيد خطر تسجيل أوبئة عالمية في المستقبل لأنه يعزز فرص الاحتكاك مع البشر.