الجبهة الشعبية تُعقب على اعتقال قاتل "القيق"

غزة / سما /

ثمّنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجهود التي بذلتها الأجهزة بغزة، والتي أفضت إلى اعتقال شادي الصوفي، مطالبة بضرورة سرعة تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وقالت الجبهة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، "نثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية في غزة بجميع وحداتها والتي أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم/ شادي الصوفي، قاتل الشهيد المناضل/ جبر القيق".

وطالبت الجبهة "بعد الإعلان عن إلقاء القبض على هذا المجرم الهارب، بسرعة تنفيذ الحكم المُجمع عليه وطنيًا بإعدامه حتى يكون رادعًا لكل مجرم تسول له نفسه استهداف المناضلين".