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إصابة حارس فلسطيني بفيروس "كورونا"

الأحد 13 سبتمبر 2020 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة حارس فلسطيني بفيروس "كورونا"



الضفة المحتلة / سما /

أكدت تقارير صحافية محلية, إصابة حارس مرمى المنتخب الفلسطيني سابقا رامي حمادة, بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت التقارير أن الفحوصات التي أجراها حمادة مؤخرا, أثبتت إيجابية العينة, ما يعني إصابته بـ"كوفيد 19", وابتعاده عن تدريبات فريقه.

ومن المقرر أن يتواجد حارس مرمى اتحاد أبناء سخنين في العزل هذه الفترة, تمهيدا للتعافي بأسرع وقت, للعودة إلى تدريبات فريقه من جديد.

يشار إلى أن الحارس السابق لهلال القدس, ترك الدوري الفلسطيني في يوليو الماضي للانتقال لاتحاد أبناء سخنين, ما يعني نهاية مشواره مع المنتخب الأول.

#رامي حمادة #كورونا

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