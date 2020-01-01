رئيس الكاف يعلق على احتفال محمد صلاح

وكالات / سما /

علق أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على الاحتفال الذي قام به محمد صلاح نجم منتخب مصر بعدما سجل ثالث أهدافه في أولى مباريات فريقه ليفربول بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح قد سجل ثلاثية “هاتريك” في فوز صعب ومثير لفريقه على ليدز يونايتد في بداية حملة الدفاع عن لقبه بالبريميرليج.

وجاء احتفال صلاح بعد الهدف الثالث له والرابع لفريقه، حيث احتفل على طريقة نجم الأهلي الذي يعاني من حالة مرضية أبعدته عن الملاعب.

وقال أحمد أحمد عبر حسابه على تويتر: “هذه هي رسالة كرة القدم.. التضامن.. محمد صلاح فعل ذلك وقدم نموذجا”

واثار احتفال صلاح ردود فعل إيجابية ليس فقط على مستوى الكرة المصرية ولكن عالميا