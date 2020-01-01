خطة محكمة من ريال مدريد لعودة هازارد الحقيقي

وكالات / سما /

يملك نادي ريال مدريد الإسباني خطة خاصة من أجل عودة البلجيكي إدين هازارد، نجم الفريق ، لمستواه المعهود في الفترة المقبلة.

و لم ينجح هازارد في الاقناع داخل مدريد في أول مواسمه بالنادي منذ الانضمام إليه قادماً من تشيلسي الإنجليزي في الصيف الماضي.

و اعترف اللاعب بنفسه بأنه لم يكن في الموعد خلال الموسم المنقضي، و تعهد أن يظهر بشكل مغاير في الموسم الجديد 2020 – 2021، عقب آخر مباراة للميرينجي في الموسم الماضي.

و ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يجهز خطة لعودة هازارد الحقيقي تكمن في عمله بشكل جاد مع المعد البدني للفريق، دوبونت ، في الفترة المقبلة.

و يريد الميرينجي أن يستعيد اللاعب لياقته بشكل مثالي من خلال فقدان الوزن في الفترة المقبلة، و التدرب لفترات أطول داخل صالة الألعاب الرياضية رفقة دوبونت.

و في الجهة المقابلة سيعمل المدير الفني للريال، زين الدين زيدان ، وبقية اللاعبين على رفع الحالة المعنوية لهازارد بدعمه بشكل دائم بشكل خاص و على العلن.

و يريد زيدان أن يفقد هازارد خوفه من الإصابة ، لذلك تتضمن خطة الريال الاعتماد على طبيب نفسي خاص بالبلجيكي في الفترة المقبلة.