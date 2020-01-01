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الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و (100) اصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 13 سبتمبر 2020 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و (100) اصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة، و100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن المواطن نبيل حلاوة 46 عامًا، والمواطنة نوال الرنتيسي 63 عامًا، توفيا جراء إصابتهما بفيروس كورونا في مستشفى غزة الأوروبي.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 60 حالة تعافٍ جديدة.

وبينت أن المختبر المركزي أجرى فحوصات لـ 1417 عينات جديدة.

وبلغ إجمالي عدد المصابين منذ آذار/ مارس الماضي 1819 إصابة، منها 1588 حالة نشطة.

وبلغ عدد المتعافين 216، في حين أن الوفيات 15، منها 14 حالة من داخل القطاع، وواحدة من العائدين.

وقالت الصحة إن غرفة عمليات الطوارئ تتابع تطورات الحالة الوبائية، وتضع جملة من السياسات والاجراءات الجديدة للمصابين والمخالطين.

ودعت الجميع إلى عدم التراخي أو الاستهتار في اجراءات الوقاية، داعيةً الجميع المحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات.

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