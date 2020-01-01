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أبو يوسف: القوى والفصائل تبحث اليوم الآليات المتعلقة بعمل اللجان

الأحد 13 سبتمبر 2020 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو يوسف: القوى والفصائل تبحث اليوم الآليات المتعلقة بعمل اللجان



رام الله / سما /

من المقرر أن تعقد الفصائل والقوى الوطنية، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة الآليات المتعلقة بعمل اللجان التي انبثقت عن اجتماع الرئيس محمود عباس بالأمناء العامين للفصائل.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، منسق القوى والفصائل واصل أبو يوسف، لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، إن الاجتماع سيناقش الأمور المتعلقة بالتطبيق العملي لمخرجات اجتماع سيادته بالأمناء العامين، من أجل العمل على إنهاء الانقسام، حفاظا على المشروع الوطني في ظل التطبيع العربي مع إسرائيل، والذي يصب لصالح صفقة القرن.

وأوضح أنه سيتم كذلك عمل كل ما من شأنه ترتيب الوضع الداخلي، وصولا للوحدة الوطنية لمواجهة التحديات.

#واصل أبو يوسف

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