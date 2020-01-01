  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. برشلونة يهزم خيمناستيكا بثلاثية ودية

الأحد 13 سبتمبر 2020 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يهزم خيمناستيكا بثلاثية ودية



وكالات / سما /

هزم فريق برشلونة الإسباني مواطنه خيمناستيكا بثلاثية مقابل هدف في مباراة ودية جمعت بينهما مساء اليوم السبت، في ملعب يوهان كرويف أرينا.

و عرفت المباراة مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من بدايتها قبل أن يترك الميدان في الشوط الثاني، حيث دفع المدرب الهولندي رونالد كومان بتشكيلة مغايرة تماماً في الفترة الثانية.

وافتتح التسجيل الفرنسي عثمان ديمبيلي  لمصلحة البارسا بهدف مبكر  في الدقيقة السادسة ، قبل أن يدون مواطنه أنطوان جريزمان الهدف الثاني من ركلة جزاء ترجمها بنجاح في الدقيقة 17 بعدما تركها له ميسي ليضع اسمه على لوح النتيجة.

و تحرك خيمناستيكا لتقليص الفارق و نجح بالفعل في تسجيل الهدف الأول عن طريق خافي بونيلا في الدقيقة 31.

و تحصل البارسا على ركلة جزاء أخرى في الشوط الثاني، انبرى لها البرازيلي فيليب كوتينيو و نجح في رفع عداد الأهداف إلى الرقم 3 عند وصول الدقيقة 51.

#برشلونة #خيمناستيكا

الأكثر قراءة اليوم

مرفق الرابط.. نشر رابط استعلام منحة الـ100 دولار للمتضررين من كورونا في قطاع غزة

اشتراط أمريكي على دول الخليج التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.. ما هو؟

دور مصري فعال لتنفيذ صفقة تبادل أسرى.. وتوقعات بحدوث اختراق بقضية رفع حصار غزة

ما علاقة نتنياهو.. قناة عبرية: سبب واحد جعل ترامب يغير موقفه من أبو مازن؟

فيديو مروّع : مصر.. عاطل يقتل شابا حاول الدفاع عن زوجته

قيادي فتحاوي: آن للقيادة الفلسطينية ان تصحو وعلى الرئيس عباس تشكيل حكومة طوارئ

عزام الأحمد: الإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و (100) اصابة جديدة بفيروس كورونا

بالصور : القاء القبض على المطلوب شادي الصوفي المتهم بقتل المواطن جبر القيق

وفاة 3 مواطنين من قلقيلية و نابلس بفيروس كورونا

طالع .. إعلان البيان الأول للقيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية الفلسطينية

داخلية غزة تحذر من العودة لاتخاذ اجراءات جديدة: تشديد الإجراءات على حركة المواطنين..