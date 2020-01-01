فيديو.. برشلونة يهزم خيمناستيكا بثلاثية ودية

وكالات / سما /

هزم فريق برشلونة الإسباني مواطنه خيمناستيكا بثلاثية مقابل هدف في مباراة ودية جمعت بينهما مساء اليوم السبت، في ملعب يوهان كرويف أرينا.

و عرفت المباراة مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من بدايتها قبل أن يترك الميدان في الشوط الثاني، حيث دفع المدرب الهولندي رونالد كومان بتشكيلة مغايرة تماماً في الفترة الثانية.

وافتتح التسجيل الفرنسي عثمان ديمبيلي لمصلحة البارسا بهدف مبكر في الدقيقة السادسة ، قبل أن يدون مواطنه أنطوان جريزمان الهدف الثاني من ركلة جزاء ترجمها بنجاح في الدقيقة 17 بعدما تركها له ميسي ليضع اسمه على لوح النتيجة.

و تحرك خيمناستيكا لتقليص الفارق و نجح بالفعل في تسجيل الهدف الأول عن طريق خافي بونيلا في الدقيقة 31.

و تحصل البارسا على ركلة جزاء أخرى في الشوط الثاني، انبرى لها البرازيلي فيليب كوتينيو و نجح في رفع عداد الأهداف إلى الرقم 3 عند وصول الدقيقة 51.